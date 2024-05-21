مبروك للجميع.. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الجميع الآن في انتظار نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024، وذلك بعد انتهاء اختبارات الترم الثاني خلال الفترة الماضية، وكشفت الوزارة التي تشرف على كل ما يتعلق بالتربية والتعليم أن إعلان النتائج سوف يكون إلكترونيًا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، وكشفت الوزارة أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي للتعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024، وذلك من خلال البوابة الرقمية التي أنشأتها التربية والتعليم في مصر من أجل تقديم الخدمات التي تتعلق بمرحلة التعليم الأساسي، ويتم استخراج النتائج إلكترونيًا كالآتي:

فتح البوابة الرقمية التي أنشأتها التربية والتعليم من أجل التعليم الأساسي .

تحديد الخدمات التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج التي يحصل عليها الطلاب.

تحديد الصف الأول من المرحلة الإعدادية.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب الذي يرغب في استخراج النتائج الخاصة به.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب والتي حددت الوزارة حقول يتم إدخالها بها.

الضغط على كلمة عرض النتائج.

يتم تحميل الصفحة التي تحتوي على نتائج الطالب في جميع المواد التي قام بدراستها.

استخراج نتائج الطلاب من موقع نتيجة نت

أنشأت التربية والتعليم في مصر منصة نتيجة نت من أجل تقليل الضغط الذي يحدث على المنصة الخاصة بالتعليم الأساسي عند ظهور النتائج، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية.