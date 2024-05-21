أعرف اسمك بسهولة.. رابط استعلام اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بالعراق

أصبح البحث عن كشوفات المشمولين ضمن الوجبة الجديدة من نقل النفوس، أمر يهم مئات المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، خاصة وأن هذه الخدمة تم إطلاقها بإشراف من وزارة الداخلية، لكي يسهل على الأشخاص في تعديل بياناتهم الشخصية وكذلك محل إقامتهم عند الإنتقال من محافظة إلى أخرى، ليتم عرض الأسماء بشكل كامل عبر بوابة المواطن الإلكترونية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نقل النفوس بالعراق

وتتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ثم يتم كتابة بيانات تسجيل الدخول فيما بعد.

بعد ذلك يُرجى القيام بتحديد الوجبة التي عليها الدور من نقل النفوس.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل كشوفات الوجبة الجديدة من نقل النفوس.

ما هي شروط نقل النفوس في العراق؟

وجاءت أبرز شروط التقديم في خدمة نقل النفوس داخل محافظات العراق، يُرجى اتباع الأتي:-