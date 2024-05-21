بمزايا خطيرة…تعرف على مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

شريحتين اتصال يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

دعم الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G).

جودة الخامات متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج، كما هو معتاد في هذه الفئة مع اهتمام بالخامات بأفضل شكل ممكن.

الشاشة تأتي بشكل الثقب المزدوج من نوع IPS LCD بمساحة 6.6 إنش بجودة FHD ودقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وتدعم معدل تحديث 120Hz مع إمكانية التحويل إلى 60Hz لتوفير البطارية تحتل الشاشة نسبة 90.5% من الواجهة الأمامية.

الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR4x.

زيادة المساحة التخزينية لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

الأداء يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus بتكنولوجيا 7 نانو من شركة كوالكم، ومعالج رسومي من نوع Adreno 640، ويدعم الهاتف تقنية التبريد السائل Liquid Cooling للحفاظ على درجة الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة: الأولى بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 بمستشعر من نوع Sony IMX616.

والثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.