بمزايا خطيرة…تعرف على مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

إسلام رمضان تاريخ النشر
بمزايا خطيرة…تعرف على مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد والمتميز Realme X3 Super Zoom، الذي يناسب جميع الفئات، حيث يتميز الهاتف بمواصفات رائدة ضمن مجموعة هواتف ريلمي، وقد تم تحديث واجهته الأساسية لتوفير تجربة مستخدم متقدمة، كما أكدت الشركة أن سعر الهاتف مناسب لجميع الفئات.

مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

الميزةالتفاصيل
شريحتين اتصاليدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.
دعم الشبكاتيدعم شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G).
جودة الخاماتمتانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج، كما هو معتاد في هذه الفئة مع اهتمام بالخامات بأفضل شكل ممكن.
الشاشةتأتي بشكل الثقب المزدوج من نوع IPS LCD بمساحة 6.6 إنش بجودة FHD ودقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وتدعم معدل تحديث 120Hz مع إمكانية التحويل إلى 60Hz لتوفير البطارية

تحتل الشاشة نسبة 90.5% من الواجهة الأمامية.

الذاكرةيأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR4x.
زيادة المساحة التخزينيةلا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.
الأداءيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus بتكنولوجيا 7 نانو من شركة كوالكم، ومعالج رسومي من نوع Adreno 640، ويدعم الهاتف تقنية التبريد السائل Liquid Cooling للحفاظ على درجة الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
الكاميرا الأماميةتأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة:

  • الأولى بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 بمستشعر من نوع Sony IMX616.
  • والثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع.
  • تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.
الكاميرا الخلفيةبارزة قليلا عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا رباعية:

  1. الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر من نوع Samsung GW1 (الكاميرا الأساسية).
  2. والثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.4 مع تقريب بيرسكوب زوم 5X حقيقي يصل إلى 60X عبر السوفت وير وتدعم المثبت البصري OIS.

 

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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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