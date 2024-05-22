الرصافة الأولى ظهرت رسميا.. رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 عموم العراق .. نزلها PDF

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي حيث أنه واحد من الأسئلة الشائعة والتي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة والتي تحدد مستوى الطالب التعليمي، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق منصة إلكترونية تساعد جميع الطلاب في مختلف المراحل الاستعلام عن نتائجهم من خلالها.

نتائج السادس ابتدائي

بعد التساؤلات العديدة حول موعد ظهور نتيجة الصف السادس قامت الجهات المسؤولة بالرد عليكم وذكرت أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في عموم محافظات العراق في الساعات القليلة القادمة وقد تم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الرصافة الأولي في الساعات الأولى من هذا اليوم، كما أوضحت أيضا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة وذلك يعود إلى التطورات التي شهدها التعليم في الآونة الأخيرة، وأكدت الوزارة على أنه سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا وهي غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي

أصبح في الوقت الحالي بإمكان جميع الطلاب من مختلف المحافظات للاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي بكل سهولة من المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: