مبروك 1, 2 اعدادي.. لينك استخراج نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي الترم الثاني ٢٠٢٤ برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي الترم الثاني ٢٠٢٤ سوف يتم الإعلان عنها أون لاين، وذلك من أجل تقليل الازدحام في المدارس من أجل الحصول على النتائج، وتعتبر نتائج الطلاب من أكثر الأشياء التي يهتم بها الطلاب بعد انتهاء أداء فترة الامتحانات، حيث أن هذه النتائج تعتمد على قياس معدل تحصيل الطلاب للمواد العلمية التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي.

نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي الترم الثاني ٢٠٢٤

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي الترم الثاني ٢٠٢٤ سوف تكون من خلال البوابة الرقمية الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي في مصر، حيث أصبح الطالب يستطيع معرفة النتيجة الخاصة به من خلال الهاتف الذكي الذي يمتلكه، والخطوات التي يتم اتباعها من أجل استخراج النتائج هي:

فتح الصفحة الرئيسية للمنصة المسؤولة عن التعليم الأساسي .

اختيار الصف المقيد به الطالب الذي يستعلم عن النتيجة الخاصة به.

إدخال بيانات الطالب والتي تتمثل في الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتائج.

سوف يتم تحميل كافة الدرجات التي استطاع الطالب الحصول عليها.

موعد ظهور نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي

كشفت التربية والتعليم في مصر أن نتائج الطلاب في الصفوف الأول والثاني من التعليم الإعدادي، ويكون الموعد الخاص بها كما يلي: