خلاص هانت.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وفقاً لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحقيقة إضافة زيادة جديدة

ينشغل أصحاب المعاشات بالإطلاع على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأنهم ينتظرون موعد الصرف من أجل شراء الكثير من الاحتياجات الأساسية وخاصةً بأن عيد الأضحى لن يتبقى عليه سوى القليل، ومستحقات شهر يونيو يستطيع من خلال المواطنين أن يلبون كل شئ استعداداً للعيد من شراء طعام وشراء وملابس جديدة استقبال لعيد الأضحى الذي يهل بالفرحة والسعادة على الأمة الإسلامية والعربية،

وفي نفس الإطار أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الدولة بمختلف القطاعات، تلك الجهود التي تقوم بها الدولة سعاً لاستقرار معيشة المواطنين ورفع العبء عنهم وعدم تأخير صرف المعاشات والمرتبات، بل تبذل الحكومة وسعها لتبكير المواعيد حالة قدوم الأعياد الرسمية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أخيراً وبعد عدة أيام سوف تنطلق عمليات صرف مستحقات شهر يونيو 2024 وفقاً للقرارات الرسمية التي أعلنت عنها منذ عدة أيام الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، على أن تبدأ عمليات الصرف لأصحاب المعاشات بدايةً من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2024 ومن المقرر أن فترة الصرف ممتدة حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ونظراً بأن يوم السبت عطلة في البنوك فإن الصرف يكون من سيارات البريد أو عن طريق فور أو ماكينات البنك الأهلي ماكينات ATM.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

هناك رابط مخصص من اجل تسهيل الأمور على أصحاب المعاشات للاستعلام عن قيمة المعاشات أو الاستعلام عن الصرف وكل ما عليكم اتباع ما يلي: