“جرب حظك اليوم ممكن عليك الدور”.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مليون دولار بانتظارك!

تعد مسابقة الحلم واحدة من أقوى وأكبر المسابقات الموجودة في الوطن العربي والتي اشتهرت بشكل كبير منذ انطلاقها على قنوات mbc وذلك بسبب مصداقيتها، تقدم هذه المسابقة للفائزين الكثير من الجوائز القيمة التي جعلت العديد من الأشخاص يتساءلون عن طريقة الإشتراك بها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على طريقة الإشتراك في هذه المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قامت الهيئة المختصة ببرنامج الحلم الإعلان عن طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 موضحة أنه يجب على المتقدم ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة Dream أو Reve عن طريق الرقم المخصص لبلده، مشيرة أن أرقام الاشتراك في المسابقة هي كالاتي:

يقوم مواطني دولة الإمارات الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الاتصال برقم 5544، وعن طريق شبكة du عبر الرقم 3636.

يتصل مواطني دولة الكويت على الرقم التالي 4141 من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم.

يقوم مواطني دولة العراق الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الرقم 2266، أو على الرقم 2180 من شبكة كورك، أو على الرقم 2770 من شبكة زين.

يشترك مواطني جمهورية مصر العربية في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الأرقام التالية 95458 أو

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق شبكة زين من خلال الاتصال علي الرقم التالي 755505، أو على الرقم التالي 650444 عن طريق شبكة موبايلي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

من أبرز شروط الاشتراك في مسابقة الحلم ما يلي: