بشرى سارة لمتقاعدي العراق: 100 ألف دينار علاوة جديدة تنتظرهم مع موعد صرف رواتب 2024!

نوهت وزارة المالية بالعراق عن صرف رواتب المتقاعدين منذ الأول من شهر مايو الجاري لمن تطابقت عليهم الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، كما أوضحت الوزارة خلال بيانها عن حقيقة زيادة الرواتب التي تصل 100 ألف دينار وأيضًا رفع الحد الأدنى للرواتب وقد أفصحت بأن الزيادة على الرواتب تم تحديدها فقط للمتقاعدين ممن تصل رواتبهم إلى مليون دينار كحد أقصى، وذلك في ظل الجهد الذي تسعى من خلاله الدولة إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أكدت وزارة المالية بالعراق على أن موعد صرف رواتب التقاعد سيتم بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي:

لذلك من المتوقع أن يكون الصرف في 1 من يونيو المقبل.

كما أقرت الوزارة في العديد من البيانات الرسمية لها بأن الصرف يمكن أن يتم تبكيره أو تأخيره يوم بناءً على تزامن الصرف مع إجازة رسمية.

وفي حال تم تغيير الموعد تنوه الوزارة على جميع المستفيدين حتى يكونوا على اطلاع بموعد الصرف.

شروط الاستفادة من راتب التقاعد بالعراق 2024

حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من الضمانات والمعايير التي على أساسها يمكن الانضمام إلى مؤسسة التقاعد في العراق، لذا نوضح أبرز تلك الشروط في النقاط التالي: