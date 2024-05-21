“استعلم من هُنـــــــا moe.edu.kw”.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024 وجدول الامتحانات

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“استعلم من هُنـــــــا moe.edu.kw”.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024 وجدول الامتحانات
نتيجة الصف العاشر بالكويت

أصدرت وزارة التعليم في الكويت رابط الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم نشر النتائج على موقعها الرسمي فور الانتهاء من تسجيل درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين خدماتها وتيسير الوصول إليها عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024:

  • قم بزيارة موقع وزارة التربية الكويتية.
  • قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
  • اختر من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة نتائج الصف العاشر.
  • حدد الفصل الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه.
  • أدخل الرقم المدني في الخانة المخصصة له.
  • قم بإدخال جميع بيانات الطلب بدقة، ثم انقر على أيقونة النتيجة.
  • انتظر لحظات حتى يتم تحميل النتيجة للاطلاع عليها.
نتيجة الصف العاشر بالكويت
نتيجة الصف العاشر بالكويت

جدول امتحانات الصف العاشر في الكويت

أعلنت الوزارة عن جدول امتحانات الصف العاشر لجميع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية، حيث تهدف إلى توفير كل المعلومات المتعلقة بالعملية الامتحانية، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الصف العاشر في الكويت بإدخال الرقم المدني فور ظهورها على الموقع الرسمي للوزارة، وفيما يلي جدول الامتحانات:

  • امتحان مادة الفيزياء: يوم السبت، الموافق 15 مايو.
  • مادة التربية الإسلامية: يوم الخميس، الموافق 6 مايو.
  • امتحان مادة الرياضيات: يوم الأحد، الموافق 19 مايو.
  • مادة اللغة الإنجليزية: يوم الاثنين، الموافق 20 مايو.
  • مادة الكيمياء: يوم الأربعاء، الموافق 22 مايو.
  • امتحان مادة التاريخ: يوم الخميس، الموافق 23 مايو.
  • مادة البيولوجيا: يوم الأحد، الموافق 26 مايو.
  • امتحان اللغة العربية: يوم الاثنين، الموافق 27 مايو.
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