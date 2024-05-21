وداعاً للقلق: اعرف وضع ملفك في منحة البطالة من وكالة التشغيل بكل سهولة!

يحتاج المواطن إجابة لسؤاله كيف اعرف وضعيتي في وكالة التشغيل منحة البطالة؟ وهذه المنحة تحرص الوكالة على توفيرها لجميع أفراد الشعب الجزائري، كما تمكنت الإدارة من توفير إجراءات الاستعلام عبر منصة رقمية من أجل تسهيل وتيسير وصول المستفيد إلى الخدمات التي أتاحتها الوكالة أيضًا يتم من خلالها الاستفسار عن أي معلومة تخص هذا البرنامج، وبالتالي توفر عليهم الجهد المبذول في الذهاب إلى المقر الرئيسي.

كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة

حتى تتمكن من التعرف على وضع تسجيلك في المنحة، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتم من أي جهاز لوحي أو عبر الهاتف، وهذه الخطوات كالتالي:

توجه بزيارة المنصة الرقمية المخصصة لمنحة البطالة عبر الرابط الرسمي لها من هنا.

أدخل بعد ذلك رقم طلب العمل بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني.

انتظر حتى تظهر أمامك الخانات المحددة لبعض المعلومات الشخصية ثم املأ النموذج بتاريخ الميلاد وتاريخ الاستفادة من المنحة.

وبناءً على ذلك تظهر أمامك وضعية تسجيلك في المنحة.

ولابد من الإشارة إلى أنه في حال كان وضع طلبك جاري فبذلك يكون بإمكانك الاستفادة من المنحة.

بينما في حال كان طلبك معلق سيتم توضيح أسباب التعليق وبالتالي يمكنك التواصل مع إدارة الوكالة لمعالجة أسباب الرفض.

الجدير بالملاحظة أن أهم الأسباب التي ينتج عنها تعليق المنحة هي أن تكون صلاحية التسجيل قد انتهت.

شروط الحصول على منحة البطالة

أعلنت الوكالة عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها حتى يتمكن المواطن من الاستحقاق في المنحة، وهي كالتالي: