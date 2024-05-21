طريقة تخزين الليمون طول السنة في الثلاجة بدون ما يذبل ويتغير طعمه

يُعتبر الليمون من الخضروات الأساسية في أي مطبخ، حيث يُضفي نكهة مميزة على الأطعمة والمشروبات، ولكن بما أن موسمه قد يكون محدودًا وأسعاره مرتفعة في بعض الأوقات، فإن تخزينه بشكل صحيح يصبح أمرًا ضروريًا لضمان استمرار جودته وطعمه دون تغير.

نصائح لتخزين الليمون

يضيف الليمون نكهة رائعة إلى العديد من الوصفات والمشروبات، ولتخزين الليمون بشكل فعال دون أن يفقد طعمه وجودته، يمكن اتباع هذه الخطوات البسيطة:

اختيار الليمون المناسب: ابحثي عن الليمون الناضج والذي يكون قشره مشدودًا وخاليًا من التلف. غسل الليمون: قومي بغسل الليمون جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة الأوساخ والشوائب. تجفيف الليمون: استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف الليمون بعناية بعد غسله. تخزين الليمون: يمكن وضع الليمون في حاوية جافة ونظيفة، ويُفضل وضعها في مكان بارد وجاف، مثل الثلاجة. عزل الليمون: يمكن لف الليمون في ورقة مطاطية أو وضعه داخل كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لمنع دخول الهواء والحفاظ على جودته. تجنب التعرض للهواء: تجنبي ترك الليمون مكشوفًا لفترات طويلة لتجنب تأثير الهواء عليه.

خطوات تخزين الليمون