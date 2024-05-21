طريقة تخزين الليمون طول السنة في الثلاجة بدون ما يذبل ويتغير طعمه

يُعتبر الليمون من العناصر الأساسية في العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا، ولذلك يُعتبر تخزينه بشكل صحيح أمرًا مهمًا لضمان توافره طوال العام، ومع تجربة العديد من الطرق التي قد لا تكون فعالة، نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة وفعّالة لتخزين الليمون بحيث يظل طازجًا وصالحًا للاستخدام لفترة طويلة. فإليكم المكونات التي ستحتاجون إليها:
- ليمون طازج وسليم.
- ورق جرائد.
- أكياس بلاستيك.
- مكعبات ثلج فارغة.
وإليكم الخطوات البسيطة لتخزين الليمون بشكل مثالي:
- اختيار الليمون: حاولوا اختيار الليمون الكبير الحجم والذي يكون لونه أصفرًا، حيث يشير ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من الماء.
- غسل الليمون: قوموا بغسل الليمون جيدًا بالماء النظيف لإزالة أي شوائب أو أوساخ قد تكون متراكمة عليه.
- التجفيف: استخدموا فوطة قطنية نظيفة لتجفيف الليمون بعد غسله.
- التغليف بورق الجرائد: قوموا بلف كل ليمونة في ورق جريدة وثبتوا إغلاقها جيدًا.
- وضعها في الثلاجة: ضعوا الليمون الملفوف في أكياس بلاستيكية وضعوها في درج الثلاجة.
- تخزين عصير الليمون: يمكنكم عصر الليمون ووضع العصير في قوالب ثلج فارغة ثم تجميده في الفريزر للاستخدام المستقبلي.