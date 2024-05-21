الفرحة تملأ البيوت العراقية: استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات يبحثون عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق، حيث بدأت مديريات التربية والتعليم الموجودة في كافة محافظات دولة للعراق بتصحيح الأوراق الخاصة بالطلبة والطالبات، وبعد عملية التصحيح سوف يتم رفع النتائج وبيان الدرجات على موقع نتائجنا وأيضًا موقع وزارة التربية والتعليم، وسوف نقوم بعرض جميع المعلومات المتعلقة بالنتيجة وأيضًا موعدة ظهورها وما إلى ذلك خلال مقالنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

في صدد تساؤل الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق، يجب العلم أن وزارة التربية والتعليم في العراق قامت بالإعلان عن انتهاء الامتحانات وبدأ الإجازة بعد أداء الطلاب الامتحان الأخير في يوم 19 مايو، وبذلك انتهت المرحلة الابتدائية لهذا العام الدراسي.

كما بدأت اللجان بتصحيح الأوراق في كافة محافظات الدولة، وذلك حتى يتمكنون من الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ورفعها في الأيام القادمة، بعد أن يتم اعتمادها من الوزارة.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 العراق

يجب العلم أن الوزارة لم تكشف بعد عن الموعد الذي يتم فيه إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق، لذا يجب متابعة آخر التطورات حتى يتم إصدار موعد رسمي من الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب فور ظهور النتائج من خلال اتباع الخطوات القادمة: