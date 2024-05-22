“نوعي في سفرة الغدا” .. أسهل طريقة لعمل الدجاج الزنجر المقرمش بنكهة حارة لا تقاوم

الدجاج الزنجر هو نوع شهي من الدجاج المقلي الذي يتميز بمذاقه الحار والمقرمش، حيث يحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر من الأطعمة المفضلة لدى عشاق النكهات القوية والتوابل الجريئة، كما يتم تحضير الدجاج الزنجر بتتبيله بمزيج خاص من التوابل، ثم تغطيته بطبقة من الدقيق المتبل أو البقسماط، قبل قليه في الزيت الساخن حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً. كذلك يعد طعم الدجاج الزنجر لا يقاوم ويجعله وجبة مثالية للأفراد الذين يبحثون عن تجربة طعام مميزة ومليئة بالنكهات، ومن خلال تلك المقالة سوف نستعرض طريقة سهلة لتحضيره في المنزل

مكونات وصفة الدجاج الزنجر المقرمش الحار

يمكنك تجهيز المكونات التالية بالمقادير المذكورة لإعداد وجبة الدجاج الزنجر.

المكونات

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

2 بيضة.

كوب من فتات الخبز.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة تحضير لدجاج الزنجر

من أجل تحضير دجاج الزنجر بطريقة صحيحة، اتبعي الخطوات التالية.