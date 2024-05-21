وزارة التعليم تكشف عن مواعيد اختبارات النهائية للعام الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445، وذلك لتمكين الطلاب من الاستعداد بشكل جيد وتنظيم وقتهم للتحضير، تهدف الوزارة إلى توفير المعلومات الدقيقة حول مواعيد الاختبارات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال ويمكن للطلاب الاطلاع على مواعيد الاختبارات النهائية والتعرف على الفترة الزمنية المتبقية عبر موقع وزارة التعليم أو من خلال منصات المدارس الإلكترونية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنظيم والتخطيط في العملية التعليمية، مما يتيح للطلاب الاستفادة القصوى من وقتهم والاستعداد الجيد للاختبارات.

مواعيد اختبارات النهائية للعام الدراسي 1445

سوف تبدأ الاختبارات الهائية يوم 27 ذو القعدة 1445 هـ .

من المفترض أن تنتهي الاختبارات في يوم 4 ذو الحجة 1445 هـ.

بداية العام الدراسي الجديد 1446

بعد انتهاء الإجازة الصيفية، من المقرر أن يعود الطلاب في السعودية إلى الدراسة للعام الدراسي الجديد وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم:

بداية العام الدراسي الجديد في السعودية من المتوقع أن تكون في يوم 18 أغسطس 2024، حسب ما أعلنته الوزارة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن الجدول الزمني الكامل للعام الدراسي القادم.

لم يتم تحديد ما إذا كان العام الدراسي سيستمر بنظام 3 فصول دراسية أو سيعود إلى نظام الفصلين.

عادةً تقوم وزارة التعليم بنشر جميع التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي، بما في ذلك الجدول الزمني ونظام الفصول الدراسية، فور الانتهاء من تحديدها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل قريباً، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على التغييرات والاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل مناسب.

موعد الاختبارات النهائية في مكة المكرمة

أعلنت وزارة التعليم عن تقديم موعد الاختبارات النهائية في مكة المكرمة وهذا القرار يخص مكة المكرمة لانه يرجع إلى موسم الحج ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في مكة المكرمة في يوم 14 ذو القعدة 1445 هـ.