وزارة التعليم العراقية.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق عموم المحافظات بالرقم الامتحاني

تعتبر نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق ضمن أهم عمليات البحث الرائجة على جوجل مواقع التواصل الاجتماعي، يبذل الطلاب أقصى جهد للوصول إلى أي معلومة عن النتيجة، حيث ينتظرون صدورها بفارغ من الصبر ولذلك تتزايد عمليات البحث بشكل هائل، هناك نظام تعليمية جديدة ومتطورة تطبقه وزارة التربية والتعليم العراقية لضمان تحسين مستوى الطلاب وقدرتهم على الحل السريع دون اللجوء إلى أي وسيلة من الغش،

وكشفت التعليم العراقية أن العام الدراسي سوف يحقق فيه الطلاب المعادلة الصعبة وترتفع مؤشرات النجاح، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب الأوائل نتيجة لتيسير الأمور على الطلاب وتوفير العديد من الخدمات التعليمية إلكترونياً، اليوم نتعرف سوياً عبر الفقرات التالية من المقال على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق ابقوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق

شكلت وزارة التربية والتعليم فريق كبير من المراقبين لمتابعة سير اللجان التعليمية ومنع حدوث أي غش بين الطلاب، وقد انهى الطلاب منذ قليل أداء امتحان اللغة العربية وهي المادة الأولى من اختبارات الثالث المتوسط الدور الاول للسنة الدراسي 2024 الفصل الثاني، وسوف تستمر اختبارات الدور الأول حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 من يونيو المقبل،

وأشارت التربية والتعليم العراقية أن أعمال تصحيح المادة الأولى يتم بدايةً من صباح الغد الأربعاء 22 من مايو الجاري 2024 من قبل فريق كبير تم تكليفه من وزارة التربية والتعليم وكل مادة ينتهي منها الطلاب يتم تصحيحها على الفور لعدم تأخر ظهور النتائج على الطلاب مراعاة لحالتهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العرق الدور الاول

تحصلون على النتيجة إلكتروني وسوف تظهر النتيجة أمامك حالة اعتمادها وتواجهها على الموقع، كما أن النتيجة تظهر بالدرجة ونسبة النجاح وترتيب الطالب حب المحافظة والمدرسة لذا عليكم اتباع ما يلي: