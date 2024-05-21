خصومات المكيفات تصل حتى 65% وعروض خاصة نون السعودية

لا شك أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية يصاحبه بحث دائم عن عروض المكيفات والمراوح الكهربائية ومبردات الهواء، لهذا السبب نقدم لكم اليوم مجموعة مذهلة من العروض التي تقدمها نون في المملكة العربية السعودية، حيث تصل الخصومات إلى 65% وتتضمن هذه العروض أنواعًا متعددة من المكيفات والمراوح ومبردات الهواء، لا تفوتوا الفرصة واغتنموا هذه الخصومات الرائعة لتستمتعوا ببيئة منزلية مريحة ومنعشة خلال فصل الصيف.

عروض نون السعودية

أولسنمارك مبرد هواء سعة 6 لتر بقوة 65 وات بلون أبيض، بسعر 219 ريال بدلاً من 607 ريال خصم 64%.

كادي وان مبرد و مكيف هواء عمودي للمنزل و المكتب مزود ب 3 اعدادات لقوة الرياح بقوة 45 وات، بسعر 125 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 37%.

صن هوم مبرد هواء تبخيري ب3 إعدادات للسرعة ومروحة تبريد بشاشة LED مع جهاز تحكم عن بعد، بسعر 299 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 19%.

ريفورا مبرد هواء مع 3 اعدادات للسرعة يبرد وينقي ويرطب الهواء مع عبوات للثلج وشاش للغبار وفلتر مياه بقوة 65 وات، بسعر 249 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 45%.

جيباس مبرد هواء سعة 20 لتر بقوة 80 وات بلون أبيض، بسعر 299 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 60%.

كادي وان مبرد هواء صحراوي مزود بخزان مياة كبيرة سعة 4 لتر و قوة 80 وات، بسعر 310 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 22%.

عروض المكيفات نون السعودية

غراي مكيف هواء سبليت للتبريد يدعم خاصية الواي فاي 1.54 طن بقوة 18500 وحدة حرارية بلون أبيض، بسعر 2499 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 34%.

جوستنج هاوس مكيف شباك 18000 وحدة حار و بارد، بسعر 1299 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 57%.

كلاس برو تكييف هواء نافذة مع جهاز تحكم عن بعد 1.5 طن بقوة 17200 بلون أبيض، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 11%.

ماندو بلس مكيف هواء سبليت بقوة 12100 وحدة حرارية بارد فقط، بسعر 1600 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 36%.

خصومات نون على المراوح الكهربائية

تقدم نون مجموعة رائعة من العروض على المراوح الكهربائية بمختلف الأنواع والمميزات. إليكم بعض العروض الحالية:

أولسنمارك مروحة طاولة بـ 3 سرعات وقدرة 60 وات بلون أبيض:

السعر: 120 ريال سعودي

السعر الأصلي: 255 ريال سعودي

الخصم: 53%

جيباس مروحة صندوقية قوية 3 سرعات بمحرك نحاسي مقاس 12 بوصة بلون أبيض/أزرق:

السعر: 95 ريال سعودي

السعر الأصلي: 131 ريال سعودي

الخصم: 27%

أولسنمارك مروحة متأرجحة قابلة للشحن من 5 شفرات بلون أبيض:

السعر: 129 ريال سعودي

السعر الأصلي: 368 ريال سعودي

الخصم: 65%

نيكاي مروحة كهربائية 3 في 1 بقاعدة مقاس 16 بوصة بقوة 45 وات بلون أسود/فضي:

السعر: 119 ريال سعودي

السعر الأصلي: 299 ريال سعودي

الخصم: 60%

كريبتون مروحة مع قاعدة بقوة 60 وات بلون أسود:

السعر: 155 ريال سعودي

السعر الأصلي: 349 ريال سعودي

الخصم: 56%

ايتي لايف مروحة محمولة بـ 3 سرعات قابلة للتعديل مروحة شخصية تعمل بالطاقة يو اس بي بلون أبيض:

السعر: 39 ريال سعودي

السعر الأصلي: 69 ريال سعودي

الخصم: 43%

جيباس مروحة ستاند 3 سرعات 5 أوراق ريشة تذبذب أفقي ارتفاع قابل للتعديل بقوة 60 وات متعدد الألوان: