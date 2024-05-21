تابع أهم البطولات العالمية والعربية.. تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

hana masoud تاريخ النشر
تابع أهم البطولات العالمية والعربية.. تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport، من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي بل في الشرق الاوسط كله هي قناة بي ان سبورت، حيث أن القناة تضم مجموعة من أهم وأكبر النقاد والمحللين العرب بجانب أنها تقوم بعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من أهم المباريات والدوريات والبطولات في الوطن العربي والعالم لذلك فإن تردد قناة بي ان سبورت الجديد محل بحث الكثير من محبي الرياضة، لذلك سنتعرف معا اليوم على الترددات الجديدة لقناة بين سبورت في السطور القادمة فتابعونا. 

تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport 

استطاعت قناة بي ان سبورت أن تحقق انتشارا على مدار السنوات السابقة وذلك نظرا لما قدمته من تغطية العديد من الأحداث الرياضية والبطولات العالمية والمحلية ويأتي تردد القناة الجديد الذي من خلاله تستمتع بالقناة بجودة عالية ويأتي تردد القناة كالتالي: 

التردد11013
معدل الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ2/3
معدّل تردد الموجة8PSK
إشارة ارسال البثDVB-S2

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات

يمكن كذلك تنزيل وضبط القناة على القمر الصناعي سهيل سات وذلك عبر أحداثيات القناة والتي تأتي كالتالي: 

التردد10810
معدل الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ2/3
معدّل تردد الموجة8PSK
إشارة ارسال البثDVB-S2

تردد بين سبورت الجديد bein sport على القمر الصناعي عرب سات 

كما يمكن تنزيل القناه على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي: 

  • التردد: 12379.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ضبط تردد قناة بي ان سبورت على الريسيفر

تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport
تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport

يمكن تنزيل وضبط تردد قناة بي ان سبورت على جهاز الاستقبال وذلك عبر الخطوات التالية: 

  • يتم الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول menu. 
  • ومن ثم يتم النقر على قائمة الخيارات option. 
  • ومنها ستضغط على التركيب اليدوي. 
  • تحديد القمر الصناعي. 
  • يتم إدخال باقي البيانات الخاصة باحداثيات القناة وذلك مثل الاستقطاب معدل الترميز وغيرها من البيانات. 
  • اضغط بعد ذلك على حفظ حتى يتم حفظ بيانات القناة ضمن قنوات التلفاز. 
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hana masoud

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