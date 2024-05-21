تابع أهم البطولات العالمية والعربية.. تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport، من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي بل في الشرق الاوسط كله هي قناة بي ان سبورت، حيث أن القناة تضم مجموعة من أهم وأكبر النقاد والمحللين العرب بجانب أنها تقوم بعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من أهم المباريات والدوريات والبطولات في الوطن العربي والعالم لذلك فإن تردد قناة بي ان سبورت الجديد محل بحث الكثير من محبي الرياضة، لذلك سنتعرف معا اليوم على الترددات الجديدة لقناة بين سبورت في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport

استطاعت قناة بي ان سبورت أن تحقق انتشارا على مدار السنوات السابقة وذلك نظرا لما قدمته من تغطية العديد من الأحداث الرياضية والبطولات العالمية والمحلية ويأتي تردد القناة الجديد الذي من خلاله تستمتع بالقناة بجودة عالية ويأتي تردد القناة كالتالي:

التردد 11013 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات

يمكن كذلك تنزيل وضبط القناة على القمر الصناعي سهيل سات وذلك عبر أحداثيات القناة والتي تأتي كالتالي:

التردد 10810 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت الجديد bein sport على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل القناه على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ضبط تردد قناة بي ان سبورت على الريسيفر

يمكن تنزيل وضبط تردد قناة بي ان سبورت على جهاز الاستقبال وذلك عبر الخطوات التالية: