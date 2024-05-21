أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بعد ارتفاعها الأخير

عيار الذهب السعر سعر عيار الذهب 24 جرام 291.55 ريال سعودي سعر عيار الذهب 22 جرام 267.23 ريال سعودي سعر عيار الذهب 21 جرام 255.11 ريال سعودي سعر عيار الذهب 18 جرام 218.65 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

سعر الجنيه الذهب عيار 21 يصل إلى 2,040.48 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 بقيمة 2,137.36 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 بقيمة 2.795.01 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بقيمة 320.26 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام بقيمة 2.992.99 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام بقيمة 5.945.21 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بقيمة 29.464.04 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام في المملكة اليوم 293.184 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو جرام بقيمة 146.854.36 ريال سعودي.

سعر الذهب عالمياً

شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ ذروة قياسية جديدة في الجلسة السابقة، هذا التراجع يأتي بعد تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، حسبما أفادت وكالة رويترز، وفي المعاملات الفورية، انخفض سعر الذهب بنحو 0.42% ليصل إلى 2416 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.76% ليصل إلى 2419 دولارًا للأوقية، تعكس هذه التحركات تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والتوقعات المستقبلية على أسعار الذهب.