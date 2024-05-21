“اسمع لولو” اضبط تردد قناة وناسة للأطفال Wanasa TV للاناشيد والاغاني

تعتبر قناة الأطفال وناسة كيدز من أكثر القنوات التي حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يتابعها ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية ويعود سبب الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها القناة إلى اختيار إدارة القناة للمحتويات المقدمة بعناية، فهي تقدم محتويات لا تخالف الدين أو تقاليد المجتمع الشرقي، مما يساعد أولياء الأمور في تربية الأطفال تربية سليمة ونافعة. تحرص القناة على تعليم الأطفال التمييز بين الأرقام والحروف والأشكال والألوان من خلال التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تقديم معلومات ومحتويات مفيدة تنمي عقول الأطفال ومهاراتهم.

قناة وناسة لاناشيد الاطفال

يستمتع الكثير من الأطفال الصغار بقضاء أوقاتهم مع أغاني لولو وذلك لأنها تقدم مجموعة من الأغاني التي تحتوي على معلومات مفيدة، مما يسهم في تطوير ذكاء ومهارات الأطفال. يمكن استقبال قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

كما يمكن متابعة قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، حيث تحرص القناة على تقديم برامج متنوعة ومفيدة، بما في ذلك الأغاني، البرامج، المسابقات، والرسوم الكرتونية المتحركة. يمكن استقبال القناة على عرب سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

لتنزيل القناة، يمكن اتباع خطوات بسيطة تشمل النقر على قائمة التشغيل، تحديد إدارة الإعدادات من القائمة الرئيسية، الضغط على خيار التركيب اليدوي، إضافة التردد الجديد، وتحديد القمر الصناعي. بعد إدخال بيانات القناة الجديدة والنقر على خيار بحث، يمكن إضافة القناة ومتابعتها في أي وقت.