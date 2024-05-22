المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر مبادرة جديدة لدعم المرأة الجزائرية من خلال تقديم منحة شهرية للمرأة المقيمة في المنزل، تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة النساء اللاتي يقضين وقتاً طويلاً في المنزل على تلبية احتياجاتهن الأساسية وتحسين مستوى معيشتهن، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أن تكون المرأة مقيمة في الجزائر.

أن تكون المرأة غير مشتغلة وتقضي وقتاً طويلاً في المنزل.

عدم وجود دخل ثابت للمرأة من مصادر أخرى.

أن تكون المرأة مسجلة في السجل الوطني للتشغيل.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 50 عاماً.

أن تكون المتقدمة لا تسجل لدى أي جهاز حكومي أو خاص.

أن تكون المتقدمة غير متزوجة، أو مطلقة أو أرملة.

أن يكون لدى المتقدمة أطفال قاصرين تعيلهم.

أن لا يزيد الدخل الشهري الإجمالي للأسرة، عن 30 ألف دينار جزائري.

أن تحضر المتقدمة جميع الدورات التأهيلية والتكوينية، التي تقام من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. ملء نموذج التسجيل بالمعلومات الشخصية المطلوبة. تقديم الوثائق اللازمة كما هو محدد في الموقع. انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية. في حال الموافقة على الطلب، سيتم صرف المنحة الشهرية للمرأة المستحقة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة وتسهيل العملية على المستفيدات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة