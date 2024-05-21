الإعلان الثاني ح 161.. مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161 على فيديو لاروزا والفجر الجزائرية كاملة

مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161، يتابع الكثير من الأشخاص العديد من المسلسلات التركية، وينجذب فئة كبيرة للنوعية التاريخية وهذا ما يزيد من البحث عن مسلسل قيامة عثمان الذي حقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية، كما ان مسلسل قيامة عثمان عمل مختلف يشارك في نخبة من أشهر وأهم النجوم صناع الدراما التركية،

كلما يقترب الموسم على الانتهاء كلما تتطور الأحداث ويكون هناك مفاجئات جديدة كنوع من التشويق للموسم القادم، ويطالب الجميع من المتابعين بطرح موسم سادس لمعرفة تاريخ الدولة العثمانية بالكامل والرؤساء الذين يحكمون الدولة بعد المؤسس عثمان وهذا نتيجة لتعلق الجمهور بالمسلسل ووضعه في قائمة الأعمال المفضلة والمميزة لديهم، عبر التقرير التالي ننشر لكم المزيد حول مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161.

مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 161

الموسم الاول من مسلسل قيامة عثمان لقد تم طرحه في نوفمبر 2019 وكل عام تحرص الشركة المنتج أن تقوم بطرح موسم جديد حتى وصلت عدد مواسم المؤسس عثمان إلى 5 مواسم متتالية لأنه يستكمل تاريخ الدولة العثمانية وتأسيسها بعد وفاة أرطغرل، حيث يسرد المسلسل تفاصيل كثيرة في غاية الأهمية ولذلك يحظى هذا العمل على إعجاب ملايين المتابعين واتطاع في فترة وجيزة أن يتصدر محركات البحث ويكون لديه شعبية وقاعدة جماهيرية في جميع الدول، ولذلك تحرص القنوات الناقلة أن تعرض النسخة مترجمة للمتابعين من الدول العربية.

موعد المؤسس عثمان الجزء 5 ح 161

مسلسل قيامة عثمان تمتلك حقوق نقله بعض القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية المختلفة.

يعرض المسلسل على منصة قصة عشق و موقع النور و موقع ايجي بست وفيديو لاروزا مترجم باللغة العربية يوم الاربعاء 1 صباحاً.

كما يعرض المسلسل على القناة الفضائية التركية atv الأربعاء 9 مساءً.

و يذاع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس 11 مساءً.

كما يعرض المسلسل على القنوات التالية يوم الخميس اليرموك الاردنية والصعايدة وقناة مصر ام الدنيا.