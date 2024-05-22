“احجز الآن”.. رابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA في الجزائر عبر ADDL

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“احجز الآن”.. رابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA في الجزائر عبر ADDL
التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق رابط التسجيل في برنامج السكن الترقوي الحر لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين الجزائريين تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، يهدف البرنامج إلى تقديم حلول سكنية ميسرة للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة وشروط سداد ميسرة تمتد لفترات زمنية طويلة، ويمكن للراغبين في معرفة المزيد عن كيفية التسجيل والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج متابعة هذا المقال للحصول على جميع التفاصيل والإرشادات اللازمة.

خطوات التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024

إليك الخطوات الأساسية للتسجيل في برنامج السكن الترقوي الحر بالجزائر لعام 2024:

  1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
  2. قم بملء النموذج الإلكتروني المتاح على الموقع بالمعلومات المطلوبة، يجب تقديم معلومات شخصية دقيقة وكاملة.
  3. بعد ملء النموذج، قد تطلب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعض الوثائق الضرورية مثل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة العمل وشهادة الدخل.
  4. بعد تقديم الطلب، يجب عليك الانتظار للحصول على الموافقة من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
  5.  في حالة الموافقة، يمكنك اختيار الوحدة السكنية المناسبة لك من بين الخيارات المتاحة ضمن برنامج السكن الترقوي الحر.
  6. يتيح برنامج السكن الترقوي الحر للمواطنين دفع الأقساط على فترات زمنية طويلة، مما يسهل عليهم تحمل الأعباء المالية.

أنواع السكن الترقوي الحر 2024

  • موقع يحتوي على 52 فيلا، مساحة الفيلا الواحدة تبلغ حوالي 254.44 متر مربع.
  • موقع يحتوي على 15 مسكن ترقوي، يتضمن 3 غرف، ومساحة الشقة تبدأ من 80.8 متر مربع، وتصل إلى 96.05 متر مربع.
  • موقع يحتوي على 48 مسكن ترقوي حر، به 3 غرف، و4 درقانة، وبمساحة تبدأ من 85.9 متر مربع للثلاث غرف، وتصل إلى 106.15 متر مربع، بالنسبة للأربع غرف.
  • موقع يشمل 32 مسكن، للسكن الشبه جماعي وتلقب بدار المغتربين، وتختلف مساحات الشقق بها، حيث تبدأ من 156,9 متر مربع للشقة 4 غرف، وشقة تشمل 6 غرف تبدأ من مساحة 228,59 متر مربع، وتصل إلى 268.54 متر مربع، أما الشقة المزدوجة تحتوي على 7 غرف تبدأ مساحتها من 242.24 متر مربع، وتصل إلى 316.66 متر مربع.
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