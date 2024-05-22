“احجز الآن”.. رابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA في الجزائر عبر ADDL

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق رابط التسجيل في برنامج السكن الترقوي الحر لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين الجزائريين تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، يهدف البرنامج إلى تقديم حلول سكنية ميسرة للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة وشروط سداد ميسرة تمتد لفترات زمنية طويلة، ويمكن للراغبين في معرفة المزيد عن كيفية التسجيل والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج متابعة هذا المقال للحصول على جميع التفاصيل والإرشادات اللازمة.

خطوات التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024

إليك الخطوات الأساسية للتسجيل في برنامج السكن الترقوي الحر بالجزائر لعام 2024: