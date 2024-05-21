المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات التسجيل

جاءت البشرى للسيدات الماكثات في المنزل وذلك بالإعلان عن منحة المرأة الماكثة والتي أطلقتها الحكومة الجزائرية بفضل توفير الدعم المالي الشهري لهن دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والعمل، وذلك يحسن من الحالة الصحية والاجتماعية ويحسن المستوى المعيشي لهؤلاء النساء، ولكن قرنت الحكومة عملية التسجيل ببعض الشروط والمستندات التي سوف نتعرف عليها فيما يلي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

عند تقديم المرأة على منحة المرأة الماكثة يلزم إرفاق مجموعة من المستندات والتي تعد الأهم في الطلب المقدم، حيث يتم مراجعتها اولًا للتأكد من أحقية المرأة بالحصول على الدعم، والتي تمثلت فيما يلي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة.

نسخة وشرط حداثتها من شهادة الميلاد وشهادة الإقامة وأيضًا شهادة المؤهل الدراسي.

في حالة الطلب يرجى تقديم شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة.

تقديم ما يُثبت عدم عمل المرأة المتقدمة للمنحة.

إدخال رقم هاتف شخصي.

إرفاق نسخة من بطاقة الشفاء.

شروط منحة المرأة الماكثة

لكي تضمن الوكالة الوطنية وصول المنحة للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المرأة المتقدمة حتى يتسنى لها الحصول على المنحة، وهذه الشروط هي:

تمتع المرأة المتقدمة بالجنسية الجزائرية مع إقامتها الدائمة داخل الجزائر.

عدم امتلاك المتقدمة عمل سواء في القطاع الخاص أو العام يوفر لها مصدر دخل ثابت.

إرفاق الوثائق التي توضح حالة المرأة الاجتماعية سواء مطلقة أو أرملة.

عدم استفادة المتقدمة من هذه المنحة في وقت سابق أو أي منحة آخرى.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

بعد التعرف على الشروط اللازم توافرها والأوراق التي لا بد من تجهيزها تأتي الخطوات التي يلزم اتباعها للتسجيل في المنحة وهي: