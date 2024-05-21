المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات التسجيل

rabab ahmed تاريخ النشر
المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات التسجيل
منحة المرأة الماكثة في البيت

جاءت البشرى للسيدات الماكثات في المنزل وذلك بالإعلان عن منحة المرأة الماكثة والتي أطلقتها الحكومة الجزائرية بفضل توفير الدعم المالي الشهري لهن دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والعمل، وذلك يحسن من الحالة الصحية والاجتماعية ويحسن المستوى المعيشي لهؤلاء النساء، ولكن قرنت الحكومة عملية التسجيل ببعض الشروط والمستندات التي سوف نتعرف عليها فيما يلي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

عند تقديم المرأة على منحة المرأة الماكثة يلزم إرفاق مجموعة من المستندات والتي تعد الأهم في الطلب المقدم، حيث يتم مراجعتها اولًا للتأكد من أحقية المرأة بالحصول على الدعم، والتي تمثلت فيما يلي:

  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.
  • تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة.
  • نسخة وشرط حداثتها من شهادة الميلاد وشهادة الإقامة وأيضًا شهادة المؤهل الدراسي.
  • في حالة الطلب يرجى تقديم شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة.
  • تقديم ما يُثبت عدم عمل المرأة المتقدمة للمنحة.
  • إدخال رقم هاتف شخصي.
  • إرفاق نسخة من بطاقة الشفاء.

شروط منحة المرأة الماكثة

لكي تضمن الوكالة الوطنية وصول المنحة للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المرأة المتقدمة حتى يتسنى لها الحصول على المنحة، وهذه الشروط هي:

  • تمتع المرأة المتقدمة بالجنسية الجزائرية مع إقامتها الدائمة داخل الجزائر.
  • عدم امتلاك المتقدمة عمل سواء في القطاع الخاص أو العام يوفر لها مصدر دخل ثابت.
  • إرفاق الوثائق التي توضح حالة المرأة الاجتماعية سواء مطلقة أو أرملة.
  • عدم استفادة المتقدمة من هذه المنحة في وقت سابق أو أي منحة آخرى.
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة 2024
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة 2024

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

بعد التعرف على الشروط اللازم توافرها والأوراق التي لا بد من تجهيزها تأتي الخطوات التي يلزم اتباعها للتسجيل في المنحة وهي:

  • الولوج إلى الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.
  • الضغط على الزر الخاص بـ ” منحة المرأة الماكثة في المنزل”.
  • القيام بتحديد الولاية التي تتبع لها المرأة المتقدمة.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة بصحة ودقة.
  • إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
  • ثم الضغط على ” تقديم الطلب”.
  • سيتم إرسال طلبك إلى الجهات المعنية بالمراجعة ثم الرد في حالة القبول أو الرفض.
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rabab ahmed

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