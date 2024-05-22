“التقديم مفتوح” التقديم في السكن الترقوي الحر 2024 بالجزائر عبر interieur.gov.dz + الشروط اللازمة للتقديم

لجميع الباحثين الآن عن تفاصيل التقديم في السكن الترقوي الحر 2024، نود اخباركم بأنه قد أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير برنامج “السكن الترقوي” من أجل مساعدة المواطنين من محدودي الدخل ليتمكنوا من الحصول على سكن مناسب بتكاليف مخفضة وشروط دفع مريحة ومناسبة لظروفهم، وفيما يلي أهم التفاصيل.

التقديم في السكن الترقوي الحر 2024

من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية يمكنكم التقديم في السكن الترقوي الحر 2024:

في البداية لابد من الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية الجزائرية من هنا .

. وبعدها يقوم المستعلم بإضافة الرقم الوطني الخاص به واستكمال اضافة كافة البيانات المطلوبة.

كذلك لابد من تحديد الولاية والدائرة التي ينتمي لها.

وفي الخطوة التالية قم بالضغط على أيقونة القطاع الخاص الجزائري.

ومنه يتم النقر على ايقونة السكن الترقوي الحر.

وبعدها يتم إرسال الوثيقة الخاصة بتقديم الطلب واختيار نوع السكن وتدوين كافة البيانات.

وفي نهاية الأمر يتم الضغط على زر تأكيد الطلب ثم اضغط على كلمة “إرسال”.

شروط التقديم في السكن الترقوي الحر 2024

لضمان أن يصل هذا الدعم للمستحقين من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، حددت الجهات المختصة مجموعة من شروط التقديم في السكن الترقوي الحر 2024 والتي يلزم توافرها في المتقدمين، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي؛