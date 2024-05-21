تسالي أحلى عالم.. تردد قناة ام بي سي mbc3 الجديد 2024 لمشاهدة اجمل برامج الاطفال بجودة عالية

تردد قناة MBC3 للأطفال، تعتبر قناة ام بي سي 3 واحدة من أهم قنوات الاطفال بل أنها من أقدم القنوات التي تقوم ببث محتوى متنوع ومختلف للأطفال في الأعمار المختلفة، حيث برامج الكرتون المميزة أو البرامج التي يتفاعل فيها الأطفال سواء كانت مسابقات أو غير ذلك من البرامج المميزة التي تعرضها القناه ويتعلم منها الأطفال الكثير من القيم والمبادئ واليوم سنتعرف معا على تردد قناة MBC3 للأطفال في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة MBC3 للأطفال

تم بث القناة للمرة الأولى في عام 2003 مع إطلاقها ضمن مجموعة قنوات ام بي سي حيث تميزت القناة بانتاجها الخاص للعديد من البرامج الكرتونية فضلا عن الأفلام والمسلسلات الكارتونية التي تقدمها مدبلجة باللغة العربية وتقوم القناة بعرض محتواها على مدار 24 ساعة ودون تشويش عبر الترددات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC3 عرب سات

تعتبر قناه mp3 من أحب قنوات الأطفال الصغار وذلك لأنهم يقضون ساعات طويلة معها في مرح وسعادة وخصوصا ان هناك العديد من البرامج التي يقدمها بعض الأطفال والتي تساعد في التواصل مع المشاهدين بسهولة ويأتي تردد قناة ام بي سي 3 على القمر الصناعي عرب كالتالي:

أولا المنطقة: الشرق الأوسط.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ثانيا المنطقة: شمال أفريقيا

التردد: 112284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة MBC3

يمكنك بخطوات بسيطة القيام بضبط تردد قناة ام بي سي 3 على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بأتباع الخطوات التالية:

أولا من جهاز الاستقبال ستقوم بالنقر على الإعدادات setting.

ومن ثم يتم اختيار قائمة الترددات.

الضغط بعد ذلك على إضافة تردد جديد.

يتم ادخال بيانات مثل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطا .