عرض لا يقاوم لعشاق التكنولوجيا.. خصم علي هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 من مكتبة جرير يصل إلى 1400 ريال ومواصفات الجوال

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 من الهواتف المميزة الذكية التي تجمع العديد من المواصفات والتصميمات المختلفة والمبتكرة وتقدم دائما مكتبة جرير العديد من العروض المختلفة التي لا تقاوم ابدا على الهواتف المحمولة، حيث تقدم جرير عرض مميز وخصم كبير على هاتف سامسونج الذي سنتعرف عليه معا اليوم وعلي أهم مواصفاته في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5

يعد هذا الهاتف من الهواتف التي تعتبر ثورة في عالم الهواتف الذكية حيث أنه يجمع بين مميزات الهاتف الذكي وخصائص الأجهزة اللوحية حيث الشاشة الكبيرة التي تصل إلى 7.6 هذا بجانب أنه قابل للطي ويأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

الشاشة: الشاشة قابلة للطي تأتي بمساحة 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ونوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X.

المعالج: المعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

الكاميرا: الهاتف يتواجد به ثلاث كاميرات بدقة عالية الجوده 50 ميجا بكسل، و 10 ميجا بيكسل، و 12 ميجا بيكسل، وتتميز الكاميرا بأنها يمكنها التقاط الصور على زاوية واسعة مع القدرة على تحسين دقتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

البطارية: يتميز الهاتف ببطارية قوية تصل قوتها الى 4000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 3G, 4G, 5G.

يتيح الهاتف استخدام شريحتين معا في نفس الوقت.

يتم في هذا الهاتف استخدام مواد تصنيع عالية الجودة فالظهر من الزجاج والإطار من الألومنيوم حيث يبلغ وزن الجهاز 253 جرام.

يتواجد الهاتف بأكثر من لون فمنه الأسود والأزرق والكريمي.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 من مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير في السعودية عرضا مميزا لا يقاوم على هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 وذلك بخصم كبير يصل إلى 1400 ريال.

يمكنك الحصول على الهاتف من مكتبه جرير بسعر 4781 ريال سعودي مع هدايا قيمة على الهاتف تصل قيمتها الى 379 ريال سعودي.