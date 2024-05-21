وزارة المالية تكشف.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى

في الساعات القليلة الماضية، بدأت عمليات التساؤل تنجرف حول وجود زيادات جديدة تشمل المتقاعدين في دولة العراق، بوجود زيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مما زاد هذه التساؤلات في الفترة الأخيرة، مما قامت وزارة المالية عندها بالكشف عن حقيقة الأمر، ومعرفة ما إذا كان هناك بالفعل زيادة أم هي مجرد شائعات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن كل ما يتم تداوله حول وجود زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أن صرف الراتب الخاص بشهر يونيو يأتي بدون أي زيادة تُذكر، بالإضافة إلى أن أخر زيادة تم تطبيقها والتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها دون أدنى مشكلات.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وجاءت أبرز خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، ومعرفة قيمة الراتب المستحق بالزيادة الجديدة، وفقًا للأتي:-