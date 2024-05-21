اعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر يونيو 1445 وسبب تأخير الصرف

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل دوري عادة في بداية كل شهر هجري، وعمومًا يتم صرفه في الفترة بين الأول والعاشر من كل شهر، ومن المهم الإشارة إلى أن التواريخ المحددة لصرف الضمان الاجتماعي قد تختلف بناءً على العطل الرسمية والظروف الخاصة، لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من التواريخ الدقيقة لصرف الضمان الاجتماعي من خلال المواقع الرسمية أو الاتصال بالجهات المختصة.
موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر يونيو 1445
يختلف تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في شهر يونيو بناءً على الظروف والعطل الرسمية للبنوك لان اليوم الذي يوافق 1 من شهر يونيو سوف يكون يوم السبت وهذا اليوم عطلة أسبوعية للبنوك، وفي حالة وجود عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية تصادف يوم الصرف المعتاد، يتم تحديد يوم آخر لصرف المعاش.
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
للاستعلام عن أهلية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة الضمان الإجتماعي المطور.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خيار “استعلام عن الضمان المطور”.
- إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الجوال.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة واختيار “استعلام عن الأهلية”.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي
أما بالنسبة لشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فتتضمن:
- حمل الجنسية السعودية، ما لم تكن المتقدمة متزوجة من رجل سعودي.
- عدم امتلاك أي عقارات ثمينة.
- عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد الأدنى.
- عدم حصول المتقدم على أي معاش آخر أو منحة أخرى من المملكة.
اعتراض أهلية الضمان المطور
- الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور.
- الانتقال إلى قائمة “برامج الدعم الخاصة بي”.
- اختيار برنامج “الضمان الاجتماعي المطور”.
- الانتقال إلى قسم “الأهلية والاستحقاق”.
- عرض تفاصيل دورة الأهلية.
- تحميل “الملفات المطلوبة” لتقديم الاعتراض.
- تقديم الاعتراض كخطوة أخيرة.