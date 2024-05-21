اعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر يونيو 1445 وسبب تأخير الصرف

يختلف تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في شهر يونيو بناءً على الظروف والعطل الرسمية للبنوك لان اليوم الذي يوافق 1 من شهر يونيو سوف يكون يوم السبت وهذا اليوم عطلة أسبوعية للبنوك، وفي حالة وجود عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية تصادف يوم الصرف المعتاد، يتم تحديد يوم آخر لصرف المعاش.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

للاستعلام عن أهلية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة الضمان الإجتماعي المطور. اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خيار “استعلام عن الضمان المطور”. إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الجوال. الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة واختيار “استعلام عن الأهلية”.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

أما بالنسبة لشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فتتضمن:

حمل الجنسية السعودية، ما لم تكن المتقدمة متزوجة من رجل سعودي. عدم امتلاك أي عقارات ثمينة. عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد الأدنى. عدم حصول المتقدم على أي معاش آخر أو منحة أخرى من المملكة.

اعتراض أهلية الضمان المطور