خطوات التقديم في الدعم السكني لعام 1445 بالسعودية وشروط الاستحقاق

مبادرة دعم الإسكان (برنامج سكني) في المملكة العربية السعودية هي جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتتمثل هذه المبادرة في تقديم دعم مالي وتسهيلات للمواطنين لتملك السكن، سواء كان ذلك من خلال بناء منازل جديدة أو شراء وحدات سكنية جاهزة.

شروط التقديم في برنامج الدعم السكني السعودي

تتضمن الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين لمبادرة الدعم السكني عدة معايير، منها: