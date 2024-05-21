خطوات التقديم في الدعم السكني لعام 1445 بالسعودية وشروط الاستحقاق

التقديم للحصول على الدعم السكني
- ابدأ بإنشاء حساب شخصي على منصة سكني.
- ملأ حقول البيانات بالمعلومات الدقيقة في الأماكن المحددة.
- انتظر عملية التحقق ومراجعة البيانات من قبل إدارة المنصة.
- بعد الانتهاء من عملية المراجعة، ستتلقى إشعارًا يفيد الموافقة على الطلب في حال استيفاء الشروط المحددة.
- بعد ذلك، قم بتصفح الخيارات المتوفرة عبر المنصة واختيار الوحدة المناسبة لاحتياجاتك.
- يجب ملاحظة أنه يتعين استكمال الخطوات اللازمة للحصول على الدعم أو الوحدة السكنية.
- في حالة الحاجة، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني باستمرار لطلب المساعدة أو طرح الاستفسارات.
برنامج سكني
أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج “سكني” تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف دعم الأسر السعودية في تحقيق حلمهم بامتلاك وحدات سكنية خاصة بهم، يهدف البرنامج إلى توفير مساكن جاهزة للإقامة الفورية، تشمل شققًا وفيلات، يتم حجزها بناءً على الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ذلك يقدم البرنامج قروضًا عقارية مدعومة ماليًا، لمساعدة المواطنين في حجز وتجهيز أو استكمال بناء الوحدات السكنية التي لم تكتمل بعد، من خلال هذه المبادرة تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية.