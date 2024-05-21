نتيجتك الان.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق دور أول، بدأت عمليات البحث تتجه إلى موعد ظهور النتائج في المحافظات، حيث إن هذه الإمتحانات تم الإنتهاء منها يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، وبدأت وزارة التربية العراقية عقب ذلك بتصحيح جميع أوراق الإمتحانات التي ما زالت جارية حتى الأن، بالإضافة إلى أن الوزارة وفرت رابط الإستعلام عن النتائج إلكترونيًا، بحيث يسهل استخدامه في استخراج النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيف أحصل على نتائج السادس

وعن كيفية استخراج كشوفات السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، يُرجى اتباع الخطوات التالية:-

أن تقوم بالدخول لموقع الوزارة.

أو أن تتجه لموقع نتائجنا.

بعد كلا الخطوتين يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.

ثم بعدها يُرجى تحديد المرحلة الدراسية التي عليها الدور.

ليتم عندها اختيار المحافظة التي ترغب في تنزيل كشوفاتها.

إدخال اسم الطالب وكذلك الرقم الإمتحاني في خانة البحث.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتقوم بتنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي في النهاية بكل سهولة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية، أن الموعد المتوقع لإصدار نتائج السادس الابتدائي دور أول سيكون في الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع بداية الأسبوع المقبل، مع العلم أنه تم الإنتهاء من تصحيح جزء كبير من أوراق الإمتحانات الخاصة بجميع الطلبة في هذه المرحلة الدراسية، ليتم العمل بعدها على رصد الدرجات التي تكون بكل دقة وإحكام، بحيث يتمكن الطالب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.