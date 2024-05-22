ur.gov.iq رابط المديرية العامة الغرامات 2024 في العراق عبر موقع أور

تم صدور مؤخرًا غرامات مرورية جديدة في دولة العراق، وذلك لتحسين الانضباط المروري والعمل على توعية كافة المواطنين للالتزام بالقوانين المحددة من قبل المرور وتعتبر أيضًا هذه المخالفات تشكل خطر كبير على السائقين والممتلكات العامة إضافة ً إلى تسببها في الازدحام المستمر والأضرار العائدة على المواطنين بشكل خاص، لذلك قامت منصة غرامة الإلكترونية بالسماح لكافة المواطنين لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المسجلة، وذلك من خلال تلقيهم رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بهم، وتعمل الوزارة أيضًا جاهدة لتوعية المواطنين والحفاظ على سلامة وأمن البلاد.

رابط معرفة الغرامات المرورية العراق 2024

يمكنك الآن معرفة الرابط الخاص بغرامات المرور المحددة في دولة العراق، وذلك من خلال زيارة موقع أور على صفحة الإنترنت، حيث يمكن لكافة المواطنين الاستفسار عن المخالفات القانونية الخاصة بهم ودفع الغرامات المالية المحددة من خلال الدفع الإلكترونية أيضًا، وذلك دون الحاجة للذهاب أو زيارة مكتب المرور، وذلك تخفيفًا وتسهيلًا على كافة المواطنين لتوفير الجهد والمال .

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالعراق 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك باتباع عدة نقاط هامة تتلخص في الآتي:

عليك بزيارة موقع أور المتاح على الإنترنت والسابق ذكره من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي للمتعلم، وذلك باستخدام اسمك وكلمة المرور بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل

وبعدها قم بالضغط على رمز الخدمات الإلكترونية، أو خيار الاستعلامات الإلكترونية.

وبعدها قم بالضغط على رمز الخدمات الإلكترونية، أو خيار الاستعلامات الإلكترونية. بعد ذلك انتقل إلى صفحة المخالفات المرورية.

ويمكنك الانتظار لبضع دقائق، وذلك ل ظهور تفاصيل قيمة المخالفات التي يجب دفعها عليك.

كما يمكنك دفع الغرامات من خلال وسائل الدفع.

غرامات المرور بالعراق 2024

أصدرت حركة المرور العراقية غرامات للقيادة وقد جاءت على النحو التالي: