“للمبتدئين” .. بمكونات سهلة وبسيطة هتعملي أحلى رز بلبن لأطفالك ينعشهم من حر الصيف

يعتبر الأرز باللبن من أشهر الحلى الشهية والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة، وتحضيره في المنزل يمكن أن يكون بسيطًا وممتعًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة يريد الاطفال تناول حلوى تساعد على ترطيب الجسم، لذلك نجد الكثير يميل إلى تناول من الخارج لكونه ألذ، لكن من خلال تلك المقالة من موقعنا ” البديل” سوف نستعرض وصفة سهلة ومكونات بسيطة للغاية يمكن لأي شخص إعداده في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل الأرز بلبن

جهزي المكونات التالية لتحضير الأرز بلبن.

المكونات

كوب من الأرز.

لتر من اللبن.

ربع كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الذوق).

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مكسرات محمصة للتزيين.

طريقة تحضير الرز بلبن

قومي بغسل الأرز جيدًا حتى يتخلص من الزيوت والشوائب.

في قدر، ضعي اللبن واتركيه يغلي على نار متوسطة.

أضيفي الأرز المغسول إلى اللبن المغلي واتركيه يطهى على نار منخفضة مع التحريك المستمر حتى يصبح الأرز طريًا ومطبوخًا تمامًا.

أضيفي السكر وماء الورد إلى الخليط واخلطي جيدًا حتى يذوب السكر.

قدمي الأرز باللبن في أطباق التقديم وزينيه بالمكسرات المحمصة إذا رغبت.

يمكنك تقدميه باردا أو سخن وفقا لرغبة الشخص.

طريقة عمل الأرز بلبن بنكهة الشوكولاتة

المكونات

5 أكواب حليب.

½ كوب أرز مصري.

5 فصوص مستكة.

نصف كوب سكر.

ربع كيلو شوكولاتة.

1 ملعقة صغيرة من الماء الزهر.

1 ملعقة صغيرة من الفستق الحلبي.

طريقة التحضير