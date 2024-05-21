موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2024-2025.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

هناك بحث كبير من الآباء والأمهات لمعرفة موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2024-2025 من أجل تسجيل أبنائهم في السنة الدراسية الأولى، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد لبدء عملية التسجيل واستقبال طلبات أولياء الأمور، ولذلك وضعت الوزارة عدة ضوابط وشروط رسمية من أجل ضمان قبل الطالب دون مواجهة أي عواقب،

العام الدراسي على وشك الانتهاء وخاصةً بعد أن قامت العديد من صفوف النقل والشهادة الإعدادية من تأدية امتحانات نهاية العام ولن يبقى سوى الدبلومات الفنية والثانوية العامة والجامعات، وتنتهي السنة الدراسية 2023-2024 بشكل كامل، وتبدأ الاستعدادات للعام الدراسي 2024-2025 لأن أغلب عمليات التسجيل أصبحت تتم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الأباء والأمهات، واليوم عبر الفقرات التالية ننشر لكم موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2024-2025.

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي عن اقتراب فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال المدارس الحكومية واللغات على مستوى الجمهورية، وأكد سيادته أن التسجيل يكون من خلال الانترنت بالموقع المخصص مركز معلومات وزارة التربية والتعليم،

وسوف تنطلق عملية التسجيل بدايةً من السبت الموافق 1 يونيو المقبل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يوليو، ويجب أن يكون عمر الطالب المتقدم لرياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات، وعمر الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات وأن يقوم ولي الأمر بالتسجبل بالحساب الخاص وأن يختار المدرسة الأقرب لمقر السكن.

المستندات المطلوبة لتقديم اولى ابتدائي