“ملازمنا” رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة 3,2,1 وذي قار وجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

البحث عن رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 يتصدر محرك جوجل منذ عدة ساعات متواصلة، وخاصة بعد انتهاء الطلاب بالفعل من تأدية اختباراتهم منذ يوم 19 مايو الماضي، حيث يرغب ألاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في معرفة النتيجة والاطمئنان على معدلات هذا العام، إذ تعتبر مرحلة الصف السادس الابتدائي في العراق من المراحل التعليمية الهامة في حياة الطلاب والتي تحدد مستواهم الذي ينتقلون به للمرحلة التالية، وفيما يلي نرصد كافة التفاصيل.
رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024
أتاحت وزارة التعليم العراقية رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 لجميع المحافظات للتسهيل على جميع الطلبة والطالبات في الاستفسار عن درجاتهم بطريقة سهلة وآمنة وفعالة، ومن الجدير بالذكر أن النتائج يتم إعلانها لكل محافظة على حدة حيث تنتهي كل مديرية تربية من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ويتم رفع النتائج الخاصة بها، وأعلنت تربية الرصافة 1 عن ظهور نتائج الطلاب في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.
الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024
يمكن للطلاب بجميع المحافظات العراقية الاستعلام عن النتائج عبر رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 لمحافظة الرصافة 1 وغيرها من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:-
- في البداية يتعين على الطالب أو ولي امره الدخول إلى رابط وزارة التربية العراقية من هنا.
- أو من خلال الولوج مباشرة إلى موقع نتائجنا الذي وفرته الوزارة من هنا.
- وبعدها يتم اختيار نتائج الصف سادس ابتدائي دور اول 2024.
- ثم ادخال بيانات الطالب ورقم الامتحاني الخاص به واختر المحافظة.
- وبعدها يتم الضغط على ايقونة الاستعلام والانتظار ثواني حتى تظهر الدرجات بالتفصيل في كل مادة.