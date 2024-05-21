بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 التي يترقبها الطلاب بفارغ من الصبر ويبحثون عنها ليلاً ونهارا لكي تطمئن قلوبهم، حيث أدى الطلاب امتحانات الشهادة الاعدادية وفقاً للجدول الزمني للامتحانات التي قامت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف اعتماده بشكل رسمي، انطلقت امتحانات الاعدادية الازهرية في جميع محافظات مصر يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو واليوم الثلاثاء سوف ينتهي طلاب الإعدادية الأزهرية من الامتحانات للفصل الدراسي الثاني،

وكشفت الأزهر أن الحمالات التفقدية للجان المدرسية التي قامت بها مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية كانت شديدة جداً وساهمت في استقرار اللجان وعدم رصد أي حالات من الغش، تعتبر نتيجة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية وهي محل اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

استغرقت فترة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو أسبوع وأدى الطلاب جميع المواد المقرر عليهم من المنهج الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن النتائج يتم في أقرب وقت ممكن ولن يتم تأخير الاعتماد مثل السنوات الماضية، بل تتوقف عملية اعتماد النتائج والكشف عن أوائل الطلبة لحين الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والتي تحتاج إلى دقة وعناية لعدم حدوث أي أخطاْ ومن المؤكد أن لن ينتهي شهر مايو 2024 إلا بظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية فما عليكم سوى الانتظار.

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يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في أقرب وقت ممكن لذلك ننشر لكم رابط الاستعلام عن النتيجة بالخطوات إلأكترونياًوكل ما عليكم اتباع ما يلي: