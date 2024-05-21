“توزيع 75.000.000 دينار”! مصرف الرافدين يُعلن خبر سار لهؤلاء الفئة من العراقيين

يقوم مصرف الرافدين من وقت إلى أخر، بإطلاق بعض الدفع التي تشمل عدد كبير من العملاء المتقدمين، وهم الموظفين والمنتسبين في القطاعين الحكومي والعسكري، بالإضافة إلى أن التمويل يشمل كذلك حاملي البطاقات الإلكترونية التي يرغبون في الحصول على مثل هذه التمويلات، فضلاً عن أن التقديم على السلفة يكون مفتوحًا كذلك للمشمولين أثناء الدوام الرسمي، حتى يتم قبول الطلبات، والعمل على مراجعتها بشكل واضح وصحيح، ليتم تعبئة الرصيد المالي في اليوم ذاته، بما يسهل على جميع بالحصول على مستحقاتهم والتمويلات الميسرة لهم.

شروط تمويل الرافدين في العراق

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على تمويلات مصرف الرافدين في دولة العراق، ما جاء كالأتي:-

يجب أن يتم كافة المستندات المتوفرة وهي متمثلة في الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، بالإضافة بطاقة السكن.

يجب ألا يكون قد أمضى أكثر من 10 أعوام عن هوية الأحوال المدنية.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ليتم الحصول على التمويل.

تقديم طلب التمويل يكون إما خلال فروع المصرف أو التطبيق.

أنواع تمويل الرافدين في العراق

وحدد مصرف الرافدين، أنواع الحصول على التمويلات التي يتم توفيرها لجميع المواطنين في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-