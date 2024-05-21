“هسه كشوفات pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم المحافظات عبر منصة مظلتي

يترقب ما يزيد عن نصف مليون مواطن عراقي موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي من المقرر صرفها في شهر مايو الجاري أو مع بداية شهر يونيو المقبل لعام 2024، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على مواصلة جهودها التي تهدف لدعم الفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية في العراق، وخاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وتدهور الحالة الاقتصادية في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية..

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنه يتم الآن تجهيز كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بجميع المحافظات العراقية، ليتم بعدها رفع تلك الكشوفات بصيغة pdf عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر منصة مظلتي الالكترونية، وأكدت الوزارة مدى حرصها اثناء فرز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بدقة كبيرة لتتأكد من توافر كافة الشروط على المستفيدين ليصل الدعم إلى الفئات المستحقة دون أي تمييز أو تحيز، حيث كانت قد حددت مجموعه من الشروط بشكل مسبق، والتي تتمثل في التالي:

لابد وأن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في العراق.

أن يكون من محدودي أو منعدمي الدخل مع تقديم اثبات ذلك.

ألا يقل السن عن 18 عام، ولا يزيد عن 65.

بالنسبة للأرامل والمطلقات، لابد من تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية.

يُقبل أصحاب الامراض المزمنة او الاعاقات المستديمة التي يصعب معا العمل في وظيفة ثابتة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مظلتي

وبالنسبة للمتقدمين يمكنهم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها، عن طريق اتباع الخطوات التالية: