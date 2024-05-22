“مبروك للناجحين”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من طلاب الأزهر، حيث أوضح قطاع الأزهر أن خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة الأزهر ليتمكن كافة الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية بالاسم 2024

في الساعات الماضية شهدت محركات البحث عمليات البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية حيث يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الأزهر من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك اضغط على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.

انقر فوق كلمة استعلام أو عرض.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات وذلك في حالة اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الأزهر.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الازهرية 202

بعد أن وضحنا لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر الشريف سوف نوضح لكم توزيع الدرجات لكل مادة وهو على النحو التالي:

مادة الفقه تتكون من 25 درجة.

مادة السيرة والتوحيد 25 درجة.

بينما مادة التفسير والحديث 25 درجة.

النحو والصرف من 25 درجة.

بينما مادة العلوم من 20 درجة.

و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

أما بالنسبة لمادة الرياضيات من 30 درجة.

ومادة النصوص والمطالعة من 25 درجة.

يتم توزيع 20 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

الثقافة الإسلامية من 10 درجات.

من الناحية الأخرى يريد أولياء الأمور والطلاب معرفة توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على المجموع الكلي للطالب، وتعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة لكل الطلاب استعدادا للمرحلة المقبلة وهي الثانوية.