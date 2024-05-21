“بشريحتين اتصال” .. إليك مواصفات و أهم المميزات الموجودة في هاتف Realme p1 الداعم للجيل الخامس

s.m تاريخ النشر
“بشريحتين اتصال” .. إليك مواصفات و أهم المميزات الموجودة في هاتف Realme p1 الداعم للجيل الخامس
هاتف Realme p1

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P1، الذي ينتمي إلى سلسلة P الموجهة للفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة أن الهاتف تم تطويره بمميزات عديدة تلبي احتياجات كافة المستخدمين، ويأتي بمواصفات رائعة، أبرزها المعالج القوي ودعمه لشبكات الجيل الخامس و في هذا المقال، سنلقي الضوء على أهم المواصفات والمميزات التي يقدمها هذا الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Realme p1

إليك جدولا يوضح أهم المواصفات التي توجد في هاتف ريلمي الاقتصادي.

وزن الهاتف188 جرام بأبعاد 163×75,5× 8 مم.
خامات تصنيع الهاتفتم تصنيعه من أجود أنواع البلاستيك.
مقاومة الماء والغبارنعم.
شريحة الاتصاليمكن تركيب شريحتين نانو سيم يدعم شبكة الجيل الخامس.
شاشة الجهازمن نوع AMOLED بجودة FHD، قياس 6,67 بوصة، بدقة 1080× 2400، وسطوع 1200 شمعة.
تحديث الهاتف120 هيرتز.
نوعية معالج الهاتف
  • Dimensity 7050.
  • دقة تصنيع المعالج 6 نانومتر.
  • المعالج الأساسي Mali G68.
نظام التشغيلAndroid 14.
مساحة تخزين الهاتف128 جيجا مع 6 جيجا رام، 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
بصمة الجهاز
  • بصمة الأصبع.
  • التعرف على الوجه.
  • مستشعر التقارب الحقيقي.
دقة الكاميرا الاماميةتأتي بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.45
دقة الكاميرا الخلفيةمزدوجة، الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

مميزات هاتف ريلمي الجديد

أوضحت شركة ريلمي أن هاتف Realme P1 يتمتع بمميزات تجعل منه هاتفا جذابًا للمستخدمين، إليك أهم المميزات:

  • يدعم الهاتف سماعات ستيريو بصوت عالٍ وواضح، مما يوفر تجربة صوتية ممتازة عند مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.
  • مزود بفلاش قوي يساعد على وضوح الرؤية ليلاً، بالإضافة إلى مثبت تصوير يضمن التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية دون اهتزاز.
  • يأتي الهاتف بلونين مميزين، الأخضر والأحمر، ليناسب مختلف الأذواق.

سعر هاتف Realme P1

  • تأتي النسخة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 290 دولار أمريكي.
  • النسخة 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت سعرها 230 دولار أمريكي.
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s.m

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