“بشريحتين اتصال” .. إليك مواصفات و أهم المميزات الموجودة في هاتف Realme p1 الداعم للجيل الخامس

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P1، الذي ينتمي إلى سلسلة P الموجهة للفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة أن الهاتف تم تطويره بمميزات عديدة تلبي احتياجات كافة المستخدمين، ويأتي بمواصفات رائعة، أبرزها المعالج القوي ودعمه لشبكات الجيل الخامس و في هذا المقال، سنلقي الضوء على أهم المواصفات والمميزات التي يقدمها هذا الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Realme p1

إليك جدولا يوضح أهم المواصفات التي توجد في هاتف ريلمي الاقتصادي.