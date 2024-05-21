“بشريحتين اتصال” .. إليك مواصفات و أهم المميزات الموجودة في هاتف Realme p1 الداعم للجيل الخامس

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P1، الذي ينتمي إلى سلسلة P الموجهة للفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة أن الهاتف تم تطويره بمميزات عديدة تلبي احتياجات كافة المستخدمين، ويأتي بمواصفات رائعة، أبرزها المعالج القوي ودعمه لشبكات الجيل الخامس و في هذا المقال، سنلقي الضوء على أهم المواصفات والمميزات التي يقدمها هذا الهاتف الجديد.
مواصفات هاتف Realme p1
إليك جدولا يوضح أهم المواصفات التي توجد في هاتف ريلمي الاقتصادي.
|وزن الهاتف
|188 جرام بأبعاد 163×75,5× 8 مم.
|خامات تصنيع الهاتف
|تم تصنيعه من أجود أنواع البلاستيك.
|مقاومة الماء والغبار
|نعم.
|شريحة الاتصال
|يمكن تركيب شريحتين نانو سيم يدعم شبكة الجيل الخامس.
|شاشة الجهاز
|من نوع AMOLED بجودة FHD، قياس 6,67 بوصة، بدقة 1080× 2400، وسطوع 1200 شمعة.
|تحديث الهاتف
|120 هيرتز.
|نوعية معالج الهاتف
|نظام التشغيل
|Android 14.
|مساحة تخزين الهاتف
|128 جيجا مع 6 جيجا رام، 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
|بصمة الجهاز
|دقة الكاميرا الامامية
|تأتي بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.45
|دقة الكاميرا الخلفية
|مزدوجة، الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.
مميزات هاتف ريلمي الجديد
أوضحت شركة ريلمي أن هاتف Realme P1 يتمتع بمميزات تجعل منه هاتفا جذابًا للمستخدمين، إليك أهم المميزات:
- يدعم الهاتف سماعات ستيريو بصوت عالٍ وواضح، مما يوفر تجربة صوتية ممتازة عند مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.
- مزود بفلاش قوي يساعد على وضوح الرؤية ليلاً، بالإضافة إلى مثبت تصوير يضمن التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية دون اهتزاز.
- يأتي الهاتف بلونين مميزين، الأخضر والأحمر، ليناسب مختلف الأذواق.
سعر هاتف Realme P1
- تأتي النسخة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 290 دولار أمريكي.
- النسخة 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت سعرها 230 دولار أمريكي.