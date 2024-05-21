“ضد الحظر 🚫⚠️” تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد WhatsApp GB Update آخر إصدار.. ميزات جديدة أسطورية

إن تحديث واتساب جي بي 2024 قد فاق الوصف والخيال، وخاصة بعد إضافة العديد من المميزات له من قبل الشركة المطورة GB WhatsApp، ونرى أن العديد من الاشخاص الذين يفضلون استخدام الواتساب يترقبون بشوق الحصول على النسخة الحديثة من هذه النسخة المعدلة والاستمتاع بمميزاته التي لا تعد ولا تحصى، ومن الجدير بالذكر أن هذا تحديث ليس قاصراً على نوع هاتف دون الآخر بل يمكن تحميله على أي نوع من الهواتف الذكية، وسوف نتطرق لمعرفة خطوات تحميل التحديث بشكل مباشر في هذا الموضوع.

تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد

يأتي تحديث واتساب جي بي 2024 بالعديد من المميزات التي تجعله الاختيار الاول لجميع الأشخاص الذين يفضلون استخدام تطبيقات الدردشة، ومن أهم هذه المميزات:

إمكانية تفعيل خاصية عدم حذف الرسائل بالإضافة إلى إخفاء علامات قراءة الرسائل.

كما أنه من الممكن جدا أن يتم وقف استقبال الرسائل من خلال أيقونة تفعيل وضع الطيران الخاص بالواتس اب.

التمتع بخلفيات وتصاميم رائعة جداً ومميزة.

وسمات يمكن تحميلها بشكل مجاني تماما.

إرسال وتحميل فيديوهات تزيد عن 30 ثانية.

بإمكان مستخدم واتساب جي بي ارسال ما يزيد عن 100 صورة في المرة الواحدة بجودة تحميل عالية.

تحميل تحديث واتساب جي بي 2024

إن طريقة تحميل واتساب جي بي أخر اصدار من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها وخاصة بعد إطلاق أخر تحديث للشركة والإعلان عنه بشكل رسمي على موقع التطبيق، ولتحميل الواتساب اتبع الخطوات القادمة: