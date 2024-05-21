“بالزيادة الجديدة 100 ألف دينار” موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو/حزيران 2024 وفقاً لوزارة المالية

يتساءل قطاع كبير من مستحقين رواتب التقاعد في مختلف ربوع العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024 حسبما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية، حيث جرت العادة أن تبدأ عمليات صرف مستحقات المتقاعدين في الأسبوع الأول من الشهر الميلادي، ولا شك أن ذلك الموضوع من أبرز المواضيع التي تشغل بال هذه الفئة من المواطنين في العراق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على راتب التقاعد في توفير احتياجاتهم ومستلزمات المعيشة، لذلك تحرص الحكومة العراقية بشكل دائم على نزول الرواتب في موعدها دون أي تأخير او تأجيل لمساندة تلك الفئة ومعاونتها على ظروف ومشقة الحياة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024 المقرر لها أن تكون مع بداية الشهر المقبل، ولكن هناك ثمة شروط يجب توافرها من أجل الحصول على الزيادة الجديدة في مستحقات التقاعد في العراق 2024، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ألا يزيد راتب المواطن مستحق المعاش عن 1000.000 دينار عراقي

لابد وأن يكون المستحق عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في احد محافظات العراق.

يشترط أن يكون الحد لعمر المتقاعد 60 عام.

لابد من سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالمتقاعد.

يجب كذلك تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024

وفرت الحكومة العراقية طريقة الكترونية ليتمكن المواطن من الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024، ويمكن الاستفسار عن طريق اتباع الخطوات التالية: