طريقة تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وكافة الشروط اللازمة للقبول

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج التي توفر وحدات سكنية ملائمة لجميع المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات داخل الدولة، فضلاً عن مساحات الوحدات السكنية المطروحة متنوعة ما يتلائم مع تكلفة كل شخص المتقدم، إضافة إلى طرح الوحدات في أماكن معقوله بما يسمح لهم في الحصول علها دون أي قلق أو خوف، ويمكنك التقديم في البرنامج وفقًا لمجموعة من الشروط التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟

وجاءت أبرز شروط القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كذلك يجب أن يكون مقيم في دولة الجزائر.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عامًا حتى يحق له التقديم في سكنات عدل.

عدم امتلاك المتقدم لأي وحدات سكنية بحيث يتمكن من التقديم في برنامج سكنات عدل 3.

أن يلتزم بسداد ربع قيمة الوحدة السكنية المتحصل عليها.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-