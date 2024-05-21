رابط التسجيل في منفعة ربات البيوت سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

تقديم حكومة سلطنة عمان، العديد من المساعدات والبرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين المتمثلة في النساء والرجال، لإعاناتهم على الحياة المعيشية، وتوفير حياة معيشية أمام جميع المتقدمين الراغبين في الحصول على المنفعة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك التسجيل في المنفعة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منفعة ربات البيوت سلطنة عمان

حتى يسمح لجميع المتقدمين التقديم في منفعة ربات البيوت داخل سلطنة عمان، والحصول على الدعم المخصص لفئات معينة داخل الدولة، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الصندوق.

على أن يتم اختيار “منفعة ربات البيوت”.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق المستندات المعنية بطلب الحصول على المنفعة في سلطنة.

مراجعة الطلبات المقدمة والخاصة بطلب الحصول عليها.

ليتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التقديم في منفعة ربات البيوت سلطنة عمان

ولكي يتم قبول المتقدمين للحصول على منفعة ربات البيوت داخل سلطنة عمان، والحصول على الدعم المخصص، يُرجى انطباق الشروط التي جاءت على النحو الأتي:-