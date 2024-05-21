“من غير تكاليف ولا مواد كيميائية” .. أقوى الماسكات لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السودا من أول استخدام

على الرغم من اهتمام السيدات بجمال بشرتهن، إلا أن تراكم الخلايا الميتة قد يسبب ظهور الرؤوس السوداء والتصبغات على الوجه، ولهذا السبب، تلجأ بعض السيدات إلى تقشير البشرة لتحقيق النضارة والإشراق، ولكن هذه الطريقة قد تكون لها بعض الأضرار ولذلك، نقدم لكم في هذا المقال أقوى ماسك لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء بكل سهولة من أول استخدام في البيت وبمكونات اقتصادية للغاية

ماسك إزالة الرؤوس السوداء

يمكنك من خلال هذا الماسك أن تضربي عصفورين بحجر أو كما يقال في المثل، حيث يمكن استخدامه لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بطريقة سريعة، وأيضا إزالة الرؤوس السوداء في الأنف أو الذقن.

المكونات

ملعقة كبيرة من الطمي المغربي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ماء ورد (حسب الحاجة).

طريقة التحضير

من أجل استخدام الماسك، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

في وعاء صغير، قومي بخلط الطمي المغربي مع عصير الليمون والعسل الطبيعي.

أضيفي ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلي على قوام متجانس وسهل التطبيق.

نظفي وجهك جيدًا باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك وجففيه بلطف.

ضعيه بالتساوي على وجهك.

ترك الماسك لمدة عشرون دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر بلطف، ثم جففيه باستخدام منشفة ناعمة.

رطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

فوائد الماسك للبشرة

إليك أهم الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدام هذا الماسك.