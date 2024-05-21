النتيجة بانت الان؟.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول في العراق 2024

في الوقت الحالي، أصبح الشغل الشاغل في الشارع العراقي، هو صدور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، التي يضم عدد كبير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في الإطلاع على نتائجهم، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذا الدور، لكي يتمكنوا من تأدية الدور الثاني في هدوء تام، وهو ما كشفت عنه وزارة التربية العراقية، وعليه سنكشف لكم طريقة القيام بإستخراج نتائج هذه المرحلة بكل سهولة.

جهود وزارة التربية العراقية لطلبة السادس الابتدائي

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها في توفير كل السُبل التي يحتاج إليها الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، ومن بينها مرحلة السادس الابتدائي، التي بدورها خصصت بعض اللجان المتخصصة في مراقبة الوضع الامتحاني أمام الطلبة، بما يسمح لهم بتأدية هذه الامتحانات في هدوء تام، والعمل على إجراء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الامتحانات، حتى يتم إعلانها في أقرب وقت.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

يمكن الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات دولة العراق، كما في الخطوات المتمثلة في التي:-