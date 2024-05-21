“بربع كيلو حليب فقط” .. هتعملي أسهل وأحلى بسكويت ويفر وهيطلع معاكي مقرمش وفي 10 دقايق بس

ترغب الأمهات دائمًا في تحضير حلويات مميزة ومبتكرة لأسرهن بدلاً من الحلويات التقليدية القديمة، ومع اقتراب موسم الإجازات ورغبة الأبناء في تذوق حلى جديدة، سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ” البديل” وصفة مميزة وهي طريقة عمل بسكويت الويفر المقرمش في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، تمامًا مثل الجاهز بل وأفضل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة ستبهر الجميع.
طريقة عمل بسكويت الويفر المقرمش
إليك أهم المكونات اللازمة لتحضير البسكويت الويفر أو كما يطلق عليه ” بسكويت العشر دقائق”، لذلك اتبعي المقادير التالية حتى يكون مقرمشا معكِ.
المكونات
- اثنان كوب دقيق متعدد الإستخدامات الأبيض.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ربع كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا ” أو كيس فانيليا جاهز”.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.
- أضيفي الفانيليا والملح واستمري في الخلط.
- بالتدريج، أضيفي الدقيق والحليب، واستمري في الخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.
- قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.
- باستخدام ورق الزبدة، افردي كل كرة عجين إلى طبقة رقيقة على شكل مربع أو مستطيل.
- تجهيز الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية مسبقا.
- ضعي العجينة المفرودة على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة.
- اخبزي العجينة في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- يمكنك تحضير حشوة الشوكولاتة عن طريق إذابة الشوكولاتة الداكنة وإضافة القليل من الكريمة للحصول على قوام ناعم.
- اتركي الحشوة لتبرد قليلاً قبل استخدامها.
- بعد أن تبرد قطع الويفر، ضعي طبقة من الحشوة (إذا كنت تستخدمين حشوة) على واحدة من القطع، ثم غطيها بقطعة أخرى.
- كرري العملية مع باقي القطع.
- قدمي بسكويت الويفر المقرمش في طبق التقديم واستمتعي به مع كوب من الشاي أو القهوة.