“بربع كيلو حليب فقط” .. هتعملي أسهل وأحلى بسكويت ويفر وهيطلع معاكي مقرمش وفي 10 دقايق بس

ترغب الأمهات دائمًا في تحضير حلويات مميزة ومبتكرة لأسرهن بدلاً من الحلويات التقليدية القديمة، ومع اقتراب موسم الإجازات ورغبة الأبناء في تذوق حلى جديدة، سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ” البديل” وصفة مميزة وهي طريقة عمل بسكويت الويفر المقرمش في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، تمامًا مثل الجاهز بل وأفضل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة ستبهر الجميع.

طريقة عمل بسكويت الويفر المقرمش

إليك أهم المكونات اللازمة لتحضير البسكويت الويفر أو كما يطلق عليه ” بسكويت العشر دقائق”، لذلك اتبعي المقادير التالية حتى يكون مقرمشا معكِ.

المكونات

اثنان كوب دقيق متعدد الإستخدامات الأبيض.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة فانيليا ” أو كيس فانيليا جاهز”.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير