“الشهادة الابتدائية بانت” نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

انتهت الإدارات التعليمية من تصحيح نتائج الطلاب وقد أعلنت بشكل رسمي عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني 2024، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بشكل مباشر من خلال الذهاب إلى مقر المدرسة وطلب النتيجة من المشرفين هناك، أو يمكنهم الحصول عليها من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بهم إذا كان متصلاً بالإنترنت، وذلك عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى تيسير خدمة التعرف على النتيجة ومعرفة مستوى الطالب التفصيلي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

خدمة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الكترونيًا هي خدمة مستحدثة قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإطلاقها للتيسير على جميع من يهمه أمر الحصول على النتائج الدراسية، وتضامنا مع ظهور نتائج الطلاب يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على بوابة نتائج التعليم الأساسي من هذا الرابط مباشرة.

مباشرة. اختيار المرحلة الدراسية التي فيها الطالب.

تحديد الصف، والعام الدراسي 2024.

سجل رقم الجلوس والاسم أو الرقم القومي للطالب.

والنقر على عرض النتيجة.

معرفة النتيجة بالتفصيل في بوابة نتائج التعليم

تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الثاني من خلال مديريات التربية والتعليم بكل محافظة وعن طريق كل مدرسة، حيث فور الانتهاء من الامتحانات تم البدء في أعمال التصحيح لكراسات إجابات الطلاب ورصد الدرجات ومن ثم تم إعلان النتيجة من خلال المدارس أولاً، وبعد ذلك تم رفع النتائج عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية ليتمكن الطلبة وأولياء الأمور من استخراج نتائجهم والتأكد منها بكل سهولة.