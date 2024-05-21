“هــــــــنا” رابط بوابه نتائج التعليم الأساسي 2024 eduserv.cairo.gov.eg استعلام نتائج الطلاب لجميع المراحل

تعمل الحكومة في جمهورية مصر العربية بكافة الوزارات على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وفي ظل التطور التكنولوجي الحاصل ومواكبة التكنولوجيا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتيسير مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور وتوفر لهم الوقت والجهد، ولهذا فنشطت الوزارة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 كموقع إلكتروني يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بداية من المرحلة الابتدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس، أو المرحلة الاعدادية الأول والثاني والثالث الاعدادي.

رابط بوابه نتائج التعليم الأساسي 2024

يعتبر رابط بوابه نتائج التعليم الأساسي 2024 من أهم الروابط التي يكثر البحث عنها في هذه الأيام، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024، ويعمل هذا الرابط على تقديم جميع نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية بمختلف الصفوف الدراسية بشكل مفصل، ويساعد هذا الرابط أولياء الأمور في معرفة درجات أولادهم بسهولة، حيث إنه يقوم بعرض النتيجة بالدرجات والنسب المئوية والألوان التي توضح مستوى الطالب ومهاراته التي اكتسبها خلال هذا العام، بالإضافة إلى أن خطوات استخدام الرابط سهلة جداً، وشهدت الفترة الأخيرة إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية المختلفة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

الاستعلام عن النتائج من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الأساسي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن رابط بوابه نتائج التعليم الأساسي 2024 ليس مقتصرا على مرحلة تعليمية دون الأخرى بل هو متاح لكافة المراحل ولجميع الطلاب، وتتمثل الخطوات في التالي: