نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 بالاسم والرقم الامتحاني PDF عبر موقع نتائجنا الوزاري results.mlazemna.com

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 هي أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الأيام وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتدشين رابط من خلاله يمكن لولي الأمر أن يقوم بعرض نتيجة الطالب بشكل تفصيلي، وذلك في ظل التطوير التكنولوجي الحادث في البلاد، واهتمام وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل الخدمات التي تخص الطالب وولي الأمر وتوصيلها لهم بكل يسر، ونرى أن النتائج قد أوشكت على الظهور حيث أن الطلاب قد قاربوا على الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بالترم الثاني، إليكم التفاصيل.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي أن التصحيح الالكتروني للأوراق وتجميع الدرجات يبدأ بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات كل مادة، وعن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 بجميع المحافظات العراقية فمن المقرر أن النتائج تكون متاحه للطلاب خلال الأسابيع الأولى من شهر يونيو القادم، حيث بدأ الطلبة أداء الامتحانات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ومن المقرر أن ينتهوا منها يوم 5 يونيو المقبل، وبعدها تقوم الوزارة بأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ثم رفع الكشوفات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وموقع نتائجنا.

استخراج نتائج ثالث متوسط 2024 دور اول

أوضحت وزارة التربية في العراق عن الإجراءات والتعليمات والخطوات الرسمية التي من خلالها يمكن الوصول إلى النتيجة بكل سهولة، والحصول على نتائج الثالث متوسط دور اول 2024، ذلك من خلال النقر على الرابط الذي سوف نوضحه في الأسطر القادمة: