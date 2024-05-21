استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق بالرقم الامتحاني أو الاسم عبر موقع results.mlazemna.com

ضجت محركات البحث بالاستفسار عن استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق، وقد لوحظ وجود إقبال كبير من قبل أولياء أمور الطلاب بعد إنهاء أبنائهم دراستهم وامتحاناتهم وبدأت وزارة التربية والتعليم في تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بهم، وقد قامت الوزارة بزف خبر سار لجميع أولياء الأمور ينص على أنه بإمكانهم الحصول على نتائج أبنائهم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المقر التعليمي للطلاب وذلك توفيراً للوقت والجهد، وسوف نذكر لكم في الأسطر القادمة خطوات الحصول على النتائج بكل سهولة.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق

بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات مواد الدور الاول للصف السادس الابتدائي في دولة العراق، اتجه عدد كبير من أولياء الأمور للبحث عن طريقة استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق، وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي لها الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وهي تتمثل في التالي:

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق

الذهاب إلى الموقع الرسمي الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

. أو الولوج إلى موقع نتائجنا الوزاري.

الوزاري. اكتب كود التحقق الظاهر أمامك ثم انقر على تقدم «submit».

من ثم تحديد نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024.

اختر محافظة الطالب وسجل البيانات من الاسم والرقم الامتحاني.

النقر على خدمة الاستعلام.

موعد اظهار نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق

بعد أن ذكرنا طريقة استخراج نتائج سادس ابتدائي دور اول ٢٠٢٤ العراق، ننتقل إلى معرفة موعد ظهور النتائج بشكل فعلي في المدارس، حيث أنه من المقرر أن تظهر النتيجة عقب الانتهاء مباشرة من تصحيح إجابات الطلاب التي انتهت في اليومين الماضيين، ومن المنتظر إعلان تلك النتائج خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع الوزارة.